Трамп і Путін почали зустріч: "Усі теми позначено"

В Осаці (Японія) на полях саміту G20 почалася зустріч президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", президенти почали переговори у перерві між засіданнями.

За даними ЗМІ, Путін і Трамп почали зустріч практично без затримки, коли журналісти зайшли до кімнати переговорів, президенти вже спілкувалися один з одним.

Трамп заявив, що сподівається на "відмінний результат" переговорів з Путіним, в ході яких планується обговорити питання роззброєння, торгівлі і протекціонізму, повідомляє росЗМІ.

За словами президента США, "все це буде побудовано на дуже хороших взаєминах, які будуть між нами".

"Я думаю, що результат цієї зустрічі буде відмінним", - заявив Трамп.

У свою чергу Путін заявив, що "усі теми позначені, ми давно не бачилися, з часу зустрічі у Гельсінкі".

"Наші співробітники ... дали нам гарну можливість продовжити те, про що ми домовлялися в Гельсінкі", - заявив президент РФ.

Після вступного слова президентів журналісти почали викрикувати питання обом лідерам, "але ті лише з посмішкою кивали пресі", пише "Інтерфакс".

«Они спрашивают, вы сказали что-нибудь про вмешательство в выборы?»: Главный вопрос, который волнует американских журналистов на встрече Путина и Трампа pic.twitter.com/77UZckkcjV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 червня 2019 р.

Зазначається також, що "на полях" G20 Путін зустрінеться з лідерами США, Великобританії, Франції, Південної Кореї і ПАР.

Щодо Трампа, очікується, що президент США проведе в Осаці зустрічі із прем’єр-міністром Австралії, головою КНР, президентом Туреччини, саудівським кронпринцем, канцлером Німеччини та прем’єр-міністром Японії, пише "Радіо Свобода".