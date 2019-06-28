Трамп и Путин начали встречу: "Все темы обозначены"

В Осаке (Япония) на полях саммита G20 началась встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как сообщает российский "Интерфакс", президенты начали переговоры в перерыве между заседаниями.

По данным СМИ, Путин и Трамп начали встречу практически без задержки, когда журналисты зашли в комнату переговоров, президенты уже общались друг с другом.

Трамп заявил, что надеется на "отличный результат" переговоров с Путиным, в ходе которых планируется обсудить вопросы разоружения, торговли и протекционизма, сообщает росСМИ.

По словам президента США, "все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами".

"Я думаю, что результат этой встречи будет отличным", - заявил Трамп.

В свою очередь Путин заявил, что "все темы обозначены, мы давно не виделись, со времени встречи в Хельсинки".

"Наши сотрудники ... дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", - заявил президент РФ.

После вступительного слова президентов журналисты начали выкрикивать вопросы обоим лидерам, "но те лишь с улыбкой кивали прессе", пишет "Интерфакс".

«Они спрашивают, вы сказали что-нибудь про вмешательство в выборы?»: Главный вопрос, который волнует американских журналистов на встрече Путина и Трампа pic.twitter.com/77UZckkcjV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 червня 2019 р.

Отмечается также, что "на полях" G20 Путин встретится с лидерами США, Великобритании, Франции, Южной Кореи и ЮАР.

Относительно Трампа, ожидается, что президент США проведет в Осаке встречи с премьер-министром Австралии, председателем КНР, президентом Турции, саудовским кронпринцем, канцлером Германии и премьер-министром Японии, пишет "Радио Свобода".