Трамп и Путин начали встречу: "Все темы обозначены"

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Пятница, 28 июня 2019, 08:54

В Осаке (Япония) на полях саммита G20 началась встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. 

Как сообщает российский "Интерфакс", президенты начали переговоры в перерыве между заседаниями. 

По данным СМИ, Путин и Трамп начали встречу практически без задержки, когда журналисты зашли в комнату переговоров, президенты уже общались друг с другом.

Трамп заявил, что надеется на "отличный результат" переговоров с Путиным, в ходе которых планируется обсудить вопросы разоружения, торговли и протекционизма, сообщает росСМИ. 

По словам президента США, "все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами".

"Я думаю, что результат этой встречи будет отличным", - заявил Трамп.

В свою очередь Путин заявил, что "все темы обозначены, мы давно не виделись, со времени встречи в Хельсинки".

"Наши сотрудники ... дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", - заявил президент РФ.

После вступительного слова президентов журналисты начали выкрикивать вопросы обоим лидерам, "но те лишь с улыбкой кивали прессе", пишет "Интерфакс".

Отмечается также, что "на полях" G20 Путин встретится с лидерами США, Великобритании, Франции, Южной Кореи и ЮАР.

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Темы: Трамп Путин Росcия США


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