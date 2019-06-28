На День Конституції обіцяють грози, град і шквали

28 червня в Україні очікується погіршення погодних умов, у деяких областях - грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У п'ятницю, за прогнозом синоптиків, можливі пориви вітру 15-20 м/с, негода вируватиме у південних, східних, Дніпропетровській областях.

Також 28 червня на малих водотоках Закарпатської області та річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області очікуються швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,2 - 1 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.

"При зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. У горах існує можливість формування локальних селевих потоків", - попередили у ДержНС.

До 30 червня в Україні, крім західних та більшості районів північних областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.