На День Конституции обещают грозы, град и шквалы

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Пятница, 28 июня 2019, 09:12

28 июня в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в некоторых областях - грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В пятницу, по прогнозу синоптиков, возможны порывы ветра 15-20 м / с, непогода ожидается  в южных, восточных и Днепропетровской областях.

 

Также 28 июня на малых водотоках Закарпатской области и реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидаются быстротечные повышения уровней воды на 0,2 - 1 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

"При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока. В горах существует возможность формирования локальных селевых потоков", - предупредили в ГосЧС. 

До 30 июня в Украине, кроме западных и большинства районов северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. 

Украинская правда

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Темы: погода


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