На День Конституции обещают грозы, град и шквалы

28 июня в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в некоторых областях - грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В пятницу, по прогнозу синоптиков, возможны порывы ветра 15-20 м / с, непогода ожидается в южных, восточных и Днепропетровской областях.

Также 28 июня на малых водотоках Закарпатской области и реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидаются быстротечные повышения уровней воды на 0,2 - 1 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

"При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока. В горах существует возможность формирования локальных селевых потоков", - предупредили в ГосЧС.

До 30 июня в Украине, кроме западных и большинства районов северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.