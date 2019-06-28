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Зеленський влаштував флешмоб "Моя улюблена стаття"

П'ятниця, 28 червня 2019, 09:50
Зеленський влаштував флешмоб Моя улюблена стаття

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян знати, дотримуватися та поважати Конституцію України.

Про це йдеться у відеозверненні Зеленського з нагоди Дня Конституції, яке розміщено на сторінці президента у Facebook. 

"Дуже хочу, щоб ми любили Конституцію не тільки тому, що це черговий вихідний і можна поїхати за місто на шашлички... Давайте всі собі пообіцяємо знати, нашу Конституцію, а головне - дотримуватися і поважати", -  заявив президент. 

"Для цього усій країні я пропоную флешмоб - запиши коротке відео та розкажи про одну зі статтей Конституції України. Хештег - "Моя улюблена стаття" (#Мояулюбленастаття  - ред.)", - додав він.

"Почну із себе - "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю", - зацитував  ст.3 Основного закону президент. 

"Наші народні депутати, до речі, участі можуть не брати. Ми й так все знаємо їхню улюблену статтю - ст.80 про недоторканність. Жартую. Долучайтеся усі", - додав він.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКонституціясвяткуванняпрезидент
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