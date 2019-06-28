Зеленский устроил флешмоб "Моя любимая статья"

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Пятница, 28 июня 2019, 09:50

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан знать, соблюдать и уважать Конституцию Украины.

Об этом говорится в видеообращении Зеленского по случаю Дня Конституции, которое размещено на странице президента в Facebook.

"Очень хочу, чтобы мы любили Конституцию не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки ... Давайте все себе пообещаем знать, нашу Конституцию, а главное - соблюдать и уважать", - заявил президент.

"Для этого всей стране я предлагаю флешмоб - запиши короткое видео и расскажи об одной из статей Конституции Украины. Хештег - "Моя любимая статья" (#Мояулюбленастаття - ред.)", - добавил он.

"Начну с себя - "Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью", - процитировал ст.3 Основного закона президент.

"Наши народные депутаты, кстати, участия могут не принимать. Мы и так все знаем их любимую статью - ст.80 о неприкосновенности. Шучу. Присоединяйтесь все", - добавил он. 

Украинская правда

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Темы: Зеленский Конституция празднования президент


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