У Зеленського сказали, коли хочуть змін до Конституції

Найбільш важливі і невідкладні зміни до Конституції мають бути внесені протягом найближчого року.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

"Думаю, найбільш важливі речі мають бути проведені у перший рік. Тому що в цей перший рік у нас, по-перше, є велика підтримка від народу України. По-друге, маючи напрацьовані механізми, у нас є можливість провести їх через Верховну Раду. І, по-третє, у нас є можливість промоніторити, наскільки вони досягли своєї мети", - зазначив він.

За словами Стефанчука, можливість прийняття нової Конституції - це "поки що питання дискусії, і є різні підходи".

Проведений аналіз усіх останніх змін до Конституції показав, що близько 20 або навіть більше статей не мають остаточно точної юридичної редакції, зазначив представник Зеленського в Раді.

"Ми прийшли до ситуації, коли у нас немає єдино вірного тексту Конституції, що юридично тлумачиться. Це результат не виваженої, не вивіреної і неспланованої роботи Верховної Ради, яка сьогодні привела до того, що у держави, яке святкує День Конституції, немає просто єдиного уніфікованого тексту Конституції", - заявив він.

Стефанчук також заявив, що вважає неправильним, що будь-яка реформа Конституції стосувалася зміни повноважень органів держвлади, але жодного разу не йшлося про гарантії прав людини і громадянина.

За його словами, необхідно провести "функціональний аудит держави" і чітко визначити, який інститут за що відповідає.