У Зеленского сказали, когда хотят изменений в Конституцию

Наиболее важные и неотложные изменения в Конституцию должны быть внесены в течение ближайшего года.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Думаю, наиболее важные вещи должны быть проведены в первый год. Потому что в этот первый год у нас, во-первых, есть большая поддержка от народа Украины. Во-вторых, имея наработанные механизмы, у нас есть возможность провести их через Верховную Раду. И, в-третьих, у нас есть возможность промониторить, насколько они достигли своей цели", - отметил он.

По словам Стефанчука, возможность принятия новой Конституции – это "пока еще вопрос дискуссии, и есть различные подходы".

Проведенный анализ всех последних изменений в Конституцию показал, что около 20 или даже больше статей не имеют окончательно точной юридической редакции, отметил представитель Зеленского в Раде.

"Мы пришли к ситуации, когда у нас нет единственно верного юридически толкуемого текста Конституции. Это результат не взвешенной, не выверенной и не спланированной работы Верховной Рады, которая сегодня привела к тому, что у государства, которое празднует День Конституции, нет просто единого унифицированного текста Конституции", - заявил он.

Стефанчук также заявил, что считает неправильным, что любая реформа Конституции касалась изменения полномочий органов госвласти, но ни разу речь не шла о гарантиях прав человека и гражданина.

По его словам, необходимо провести "функциональный аудит государства" и четко определить, какой институт за что отвечает.