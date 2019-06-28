Доповідь про можливе втручання РФ у вибори почнуть публікувати в липні

Доповідь Сенату США про ймовірне втручання Росії у вибори президента США 2016 року буде оприлюднено поетапно, починаючи з липня.

Про це заявив голова комітету з розвідки Сенату Річард Берр, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Politico.

"Це (публікація - ред.) почнеться відразу після того, як ми повернемося з 4 липня (День незалежності США - ред.)", - повідомив Берр.

Він зазначив, що дворічну роботу над розслідуванням завершено.

Перша частина доповіді буде присвячена безпеці виборів. За цим буде оприлюднено додаткові частини про дії адміністрації президента США Барака Обами щодо втручання РФ, роль соцмереж, висновки комітету з цього питання і остаточна оцінка основних питань, пов'язаних з кампанією Дональда Трампа, та її ймовірна участь у змові з Росією.

Говорячи про терміни публікації останньої частини доповіді, Берр заявив: "Я припускаю, що це буде середина - кінець вересня".

"Я просто не знаю, скільки часу піде на розсекречення", - додав він.

17 липня спецпрокурор Роберт Мюллер, який проводив розслідування російського втручання у вибори, має намір дати свідчення перед двома комітетами Палати представників США.