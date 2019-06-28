Доклад о возможном вмешательстве РФ в выборы начнуть публиковать в июле

Доклад Сената США о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года будет выпущен поэтапно, начиная с июля.

Об это заявил председатель комитета по разведке Сената Ричард Берр, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Politico.

"Это (публикация - ред.) начнется сразу после того, как мы вернемся с 4 июля (День независимости США - ред.)", - сообщил Берр.

Он отметил, что двухлетняя работа над расследованием окончена. Первая часть доклада будет посвящена безопасности выборов. За этим последуют дополнительные части о действиях администрации президента США Барака Обамы в отношении вмешательства РФ, роль соцсетей, прежние выводы комитета по этому вопросу и окончательная оценка основных вопросов, связанных с кампанией Дональда Трампа, и ее предполагаемом участии в заговоре с Россией.

Говоря о сроках публикации последней части доклада, Берр заявил: "Я предполагаю, что это будет середина - конец сентября".

"Я просто не знаю, сколько времени уйдет на рассекречивание", - добавил он.

17 июля спецпрокурор Роберт Мюллер, проводивший расследование российского вмешательства в выборы, намерен дать показания перед двумя комитетами Палаты представителей.