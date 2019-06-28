Путін про свого наступника: Чинний лідер може підтримати кого-небудь, підтримка може бути істотною

7323 перегляди
П'ятниця, 28 червня 2019, 11:32

Президент РФ Володимир Путін заявив, що чинний лідер може підтримати свого наступника "і ця підтримка може виявитися істотною в тому випадку, якщо люди поважають наступника і вірять йому".

Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Financial Times, пише РБК.

За словами Путіна, він думає про вибір наступника з 2000 року, та його наступника "визначать в результаті голосування на виборах глави держави". 

На питання FT, чи не має Держдума РФ затвердити президента на посаді, Путін відповів, що політична російська система відрізняється від британської і главу держави "визначають не у правлячій партії, а шляхом таємного голосування громадян".

"Ситуація змінюється, і вимоги до людей змінюються, але рішення кінець кінцем має бути прийнято громадянами Росії. Не важливо, що і як робить чинний лідер, не має значення, кого або як він представляє, вирішальний голос - за виборцем", - заявив президент РФ.

У 2018 році в ході "прямої лінії" на питання про вибір наступника Путін також відповів, що вирішальний голос буде за виборцями, а наступника "у класичному сенсі слова немає".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Путін вибори Росія президент


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Білий дім: Трамп і Путін обговорили Україну 28 червня 2019, 09:59
Трамп - Путіну: Будь ласка, не втручайтеся у вибори 28 червня 2019, 09:22
Трамп і Путін почали зустріч: "Усі теми позначено" 28 червня 2019, 08:54
Усі новини
Головні новини
Трамп потис руку Кім Чен Ину і перетнув межу демілітаризованої зони КНДР
Кучма: Попередньо, РФ відвела озброєння біля Станиці Луганської. В ОБСЄ мають підтвердити
Окупанти не виконують домовленості і не відводять свої війська від Станиці Луганської
Клімкін про повернення РФ в ПАРЄ: Головна проблема навіть не в цьому
Усі новини
Культура

Історія українця і найшвидшого піаніста світу

дослідження

Характер собак може змінюватися

опитування

Як живе типовий чоловік-українець?