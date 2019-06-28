Путин о преемнике: Действующий лидер может поддержать кого-нибудь, поддержка может быть существенной

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Пятница, 28 июня 2019, 11:32

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действующий лидер может поддержать своего преемника "и эта поддержка может оказаться существенной в том случае, если люди уважают преемника и верят ему".

Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times, пишет РБК

По словам Путина, он думает о выборе преемника с 2000 года, и его "определят в результате голосования на выборах главы государства".

На вопрос FT, не должна ли Госдума РФ утвердить президента в должности, Путин ответил, что политическая российская система отличается от британской и главу государства "определяют не в правящей партии, а путем тайного голосования граждан".

"Ситуация меняется, и требования к людям меняются, но решение в конечном счете должно быть принято гражданами России. Не важно, что и как делает действующий лидер, не имеет значения, кого или как он представляет, решающий голос - за избирателем", - заявил президент РФ.

В 2018 году в ходе "прямой линии" на вопрос о выборе преемника Путин также ответил, что решающий голос будет за избирателями, а преемника "в классическом смысле слова нет".

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Темы: Путин виборы Росcия президент


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