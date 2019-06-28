Зеленський дав громадянство 14 іноземцям, що захищали суверенітет України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства 14 особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Відповідний указ №466/2019 розміщено на сайті глави держави, повідомляє прес-служба президента.

Згідно з документом, до громадянства України буде прийнято "осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України", а саме Дмитра Бєлогорцева, Давіда Гачечіладзе, Абдула Джаліла, Тачі Джафарова, Рудольфа Єгоренка, Тенгіза Занадзе, Гіоргі Кахніашвілі, Валерія Колота, Мераба Концелідзе, Мамуку Музашвілі, Юрія Савілова та Левані Хуцішвілі.

Окрім того Арсланбека Карімова та Юлію Толопу буде прийнято до громадянства України "як осіб, які мають визначні заслуги перед Україною".

"Президент запевнив, що це лише перші рішення щодо надання громадянства України особам, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України. Наступні будуть ухвалені після надходження матеріалів від Міграційної служби та їхнього розгляду у встановленому порядку", - йдеться у повідомленні АП.

"Відтепер з боку президента не буде штучного гальмування чи затягування цього процесу, як це було у минулі роки", - додав президент, повідомляє прес-служба.