Зеленский дал гражданство 14 иностранцам, защищавшим суверенитет Украины

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Пятница, 28 июня 2019, 12:39

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Соответствующий указ №466/2019 размещен на сайте главы государства, сообщает пресс-служба президента.

Согласно документу, в гражданство Украины будут приняты "лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины", а именно Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий  Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов и Леван Хуцишвили.

Кроме того Арсланбек Каримов и Юлия Толопа будут приняты в гражданство Украины "как лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной".

"Президент заверил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства Украины лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке", - говорится в сообщении АП.

"Отныне со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы", - добавил президент, сообщает пресс-служба.

Украинская правда

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Темы: гражданство Зеленский Донбасс война Росcия


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