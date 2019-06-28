Повернення Росії до ПАРЄ увійшло в пакет зі звільненням моряків - джерела

Між Заходом і Росією ще до приходу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, за яким звільнення полонених українських моряків та повернення кораблів мало би бути частиною ширшої домовленості.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Попри те, що Москва повинна була звільнити моряків за рішенням трибуналу ООН з морського права – за виконання цього рішення РФ виторгувала поступки від Заходу, йдеться у матеріалі.

За цим планом, Захід повертає Росії повноваження у ПАРЄ без жодних, навіть найменших виняткiв. Росія у відповідь знаходить схему звільнення моряків та допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи. І, звісно, Москва відновлює платежі до бюджету РЄ, де вона вже накопичила борг близько 70 мільйонів євро.

За даними ЄП, сигнали про такий пакет надходили до українських дипломатів ще наприкінці президентства Петра Порошенка, але як "ультиматум", чи то "пропозиція, від якої не можна відмовитися".

Канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон поставили його перед українською стороною лише зараз, пiд час візитів президента України до Парижа та Берліна, проте згоди Зеленського на цю оборудку вони не отримали.

"Нам продають те, про що вони вже домовилися із Росією", - зауважив тоді один зі співрозмовників ЄП, поінформований про хід перемовин.

Більше читайте у статті ЄП:

"Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна"