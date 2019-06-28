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Возвращение России в ПАСЕ вошло в пакет с освобождением моряков - источники

Пятница, 28 июня 2019, 12:52

Между Западом и Россией еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского существовал непубличный план, по которому освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей должно было стать частью более широкой договоренности.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Несмотря на то, что Москва должна была освободить моряков по решению трибунала ООН по морскому праву - за выполнение этого решения РФ выторговала уступки от Запада, говорится в материале.

По этому плану, Запад возвращает России полномочия в ПАСЕ даже без малейших исключений. Россия в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы. И, конечно, Москва восстанавливает платежи в бюджет СЕ, где она уже накопила долг около 70 млн евро.

По данным ЕП, сигналы о таком пакете поступали к украинским дипломатам еще в конце президентства Петра Порошенко, но как "ультиматум", или "предложение, от которого нельзя отказаться". 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поставили его перед украинской стороной только сейчас, во время визитов президента Украины в Париж и Берлин, однако согласия Зеленского на эту сделку они не получили.

"Нам продают то, о чем они уже договорились с Россией", - отметил тогда один из собеседников ЕП, проинформированный о ходе переговоров. 

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Темы: ПАСЕРосcияморякипленныеЗеленский
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