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Кандидатам від "Слуги народу" оформили меморандум: обіцяють бути гідними і здавати мандат

П'ятниця, 28 червня 2019, 13:59

Кандидати у нардепи від партії "Слуга народу" підписують меморандум, яким передбачене зобов’язання добровільно складати повноваження та голосувати особисто. 

Про це 28 червня повідомили у прес-службі СН. 

Меморандум, зокрема, передбачає зобов'язання кандидатів бути присутніми на усіх пленарних засіданнях Верховної Ради, засіданнях комітетів та комісій, "окрім випадків, коли це неможливо з поважних причин", дотримуватися регламенту ВР, голосувати особисто, не передавати й не приймати від колег із фракції картку для голосування, підтримувати усі законопроекти, передбачені передвиборною програмою партії "Слуга народу", "бути гідними звання народного депутата, не допускаючи поведінки, яка може викликати суспільний осуд".

Також меморандум передбачає зобов'язання добровільно скласти депутатські повноваження "у разі порушення ключових принципів партії, положень меморандуму, відмови від голосування за законопроекти, виходу з фракції та рішення фракції про виключення".  

"Це наша позиція на наступні 5 років. Бути депутатом – це відповідальність, а не просто красивий значок", - заявив голова партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков.

Українська правда

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Теми: вибориСлуга народуВерховна Рада
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