Кандидатам от "Слуги народа" оформили меморандум: обещают быть достойными и сдавать мандат

Кандидаты в нардепы от партии "Слуга народа" подписывают меморандум, которым предусмотрено обязательство добровольно сложить полномочия и голосовать лично.

Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе СН.

Меморандум, в частности, предусматривает обязательства кандидатов присутствовать на всех пленарных заседаниях Верховной Рады, заседаниях комитетов и комиссий, "кроме случаев, когда это невозможно по уважительным причинам", соблюдать регламент ВР, голосовать лично, не передавать и не принимать от коллег из фракции карточку для голосования, поддерживать все законопроекты, предусмотренные предвыборной программой партии "Слуга народа", "быть достойными звания народного депутата, не допуская поведения, которое может вызвать общественное осуждение".

Также меморандум предусматривает обязательства добровольно сложить депутатские полномочия "в случае нарушения ключевых принципов партии, положений меморандума, отказа голосовать за законопроекты, выхода из фракции и решения фракции об исключении".

"Это наша позиция на следующие 5 лет. Быть депутатом - это ответственность, а не просто красивый значок", - заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.