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У Газпромі пошантажували Київ транзитом до Європи: на Новий рік може бути весело

П'ятниця, 28 червня 2019, 15:38

Україна у першу чергу має думати не про продовження транзиту російського газу через територію країни, а про власне газопостачання. 

Про це на прес-конференції за підсумками річних зборів акціонерів "Газпрому" заявив глава компанії Олексій Міллер, пише ТАСС.

"Україна має подумати не про транзит, а про своє власне газопостачання", - сказав він.

Також Міллер заявив, що "Газпром" готовий продовжити діючий контракт на транзит газу з Україною.

За його словами, компанія підтримує необхідні потужності для поставок в Україну, виходячи з можливого їх обсягу у 52 млрд кубометрів газу в рік.

При цьому Міллер додав, що "Газпром" не отримував від України пропозицій про свопові поставки газу.

"Те, що стосується заміни транзиту на своп - ви знаєте, ми ніяких офіційних пропозицій від української сторони не отримували", - сказав він. 

"Деякі окремі заяви керівників "Нафтогазу України" у соцмережах - до таких заяв ми ставимося несерйозно", - додав Міллер, пишуть "Ведомости" з посиланням на російський "Інтерфакс".

"(Якщо не буде знайдено рішення щодо транзиту газу в Європу до 31 грудня 2020 р - ред. ) 1 січня - новорічне свято. Ну, а якщо на Новий рік, значить, буде весело", - додав Міллер.

Теми: Росіягаз
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