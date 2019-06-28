В Газпроме посоветовали Киеву думать не о транзите, а о собственном газоснабжении

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Пятница, 28 июня 2019, 15:38

Украина в первую очередь должна думать не о продлении транзита российского газа через территорию страны, а о собственном газоснабжении.

Об этом на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров "Газпрома" заявил глава компании Алексей Миллер, пишет ТАСС

"Украина должна подумать не о транзите, а о своем собственном газоснабжении", - сказал он.

Также Миллер заявил, что "Газпром" готов продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.

По его словам, компания поддерживает необходимые мощности для поставок на Украину, исходя из возможного их объема в 52 млрд кубометров газа в год. 

При этом  Миллер добавил, что "Газпром" не получал от Украины предложений о своповых поставках газа.

"То, что касается замены транзита на своп - вы знаете, мы никаких официальных предложений от украинской стороны не получали", - сказал он.

"Некие отдельные заявления управленцев "Нафтогаза Украины" в соцсетях - к таким заявлениям мы относимся несерьезно", - добавил Миллер, пишут "Ведомости" со ссылкой на российский "Интерфакс". 

"(Если не будут найдены решения по транзиту газа в Европу до 31 декабря 2020г - ИФ) 1 января - новогодний праздник. Ну, а если в Новый год, значит, будет весело", - добавил Миллер.

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Темы: Росcия газ


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