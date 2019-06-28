Путін розповів про олігархів в РФ: "Таких у нас практично немає"

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П'ятниця, 28 червня 2019, 15:59

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в Росії "практично немає" олігархів, які "використовують свою близькість до влади, щоб отримувати надприбутки".

Про це Путін заявив в інтерв'ю газеті Financial Times, пише РБК.

"Ви знаєте, по-перше, у нас вже немає олігархів", - заявив він, коментуючи питання про те, що олігархи скаржаться до Центрального банку на закриття кредитних організацій.

Путін нагадав, що олігархи "використовують свою близькість до влади, щоб отримувати надприбутки", і зазначив, що в Росії є великі приватні компанії з державною участю.

"Але я вже не знаю таких великих компаній, які так використовують якісь преференції від близькості до влади, таких у нас практично немає", - зазначив він.

Президент додав, що Центральний банк "послідовно займається оздоровленням фінансової системи країни", і справа "не в олігархах, справа не у великих компаніях, а в тому, що це зачіпає і інтереси вкладників і рядових громадян".

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Теми: Путін Росія олігархи


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