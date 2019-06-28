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Путин рассказал про олигархов в РФ: "Таких у нас практически нет"

Пятница, 28 июня 2019, 15:59

Президент России Владимир Путин заявил, что в России "практически нет" олигархов, которые "используют свою близость к власти, чтобы получать сверхдоходы".

Об этом Путин заявил в интервью газете Financial Times, пишет РБК

"Вы знаете, во‑первых, у нас уже нет олигархов", - заявил он, комментируя вопрос, что олигархи жалуются в Центральный банк на закрытие кредитных организаций.

Путин напомнил, что олигархи "используют свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы", и отметил, что в России есть крупные частные компании с госучастием.

"Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие‑то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет", - отметил он. 

Президент добавил, что Центральный банк "последовательно занимается оздоровлением финансовой системы страны", и дело "не в олигархах, дело не в крупных компаниях, а в том, что это затрагивает и интересы вкладчиков и рядовых граждан". 

Темы: ПутинРосcияолигархи
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