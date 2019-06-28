Окупанти у Криму підрахували "збитки" від дій України: 2,5 трильйони
Окупаційна влада Криму заявила про суму у 2,5 трильйона рублів "втрачених вигоди" від дій України до "возз'єднання з Росією".
Як повідомляє російський "Інтерфакс", про це за підсумками наради "робочої групи" з аналізу збитків від "українського періоду" заявила заступник голови "парламентського комітету з економічної політики" Ольга Виноградова.
"Для аналізу економічних втрат за основу було взято показник внутрішнього валового продукту за станом на 1991 і 2013 роки, таким чином, сума втрачених вигод склала 2,5 трлн рублів", - заявила вона.
За підрахунками "робочої групи", Україна направляла недостатньо коштів для утримання мереж ЖКГ - 5% від встановленої норми.
"Це призвело до того, що у 2014 році знос устаткування водостічних станцій склав 87%, водопровідних і насосних - 76%, каналізаційних мереж - 54%, мереж водопостачання - 55%. Крим був недофінансовано", - заявила Виноградова.
Окремим блоком у "доповіді" визначено втрати від "енергоблокади" півострова у 2015 році з боку України - збитки, яких зазнала суб'єктами господарювання, оцінено в 1 млрд рублів, недоотримана вигода - в 1,5 млрд рублів.
Нагадаємо,
- Раніше голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що Росія має вимагати від України компенсацію за 25 років, коли Крим перебував у її складі.
- 20 березня Володін заявив про створення спеціальної робочої групи у нижній палаті російського парламенту, яка оцінить "збиток від дій України економіці Кримського півострова".
- У Держдумі Росії заявили, що "збитки", завдані Кримом з моменту проголошення незалежності України і до анексії півострова Росією, "значно перевищують" суму 1,5 трлн рублів.
- На початку червня на російському сайті держзакупівель був розміщений тендер на виконання так званого дослідження для "оцінки збитків", "завданих" Криму з 1991 по 2014 рік, коли анексований Крим перебував під контролем України.
- Міністр закордонних справ України Павло Клімкін дані рішення назвав "черговою кризою жанру".
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