Окупанти у Криму підрахували "збитки" від дій України: 2,5 трильйони

Окупаційна влада Криму заявила про суму у 2,5 трильйона рублів "втрачених вигоди" від дій України до "возз'єднання з Росією".

Як повідомляє російський "Інтерфакс", про це за підсумками наради "робочої групи" з аналізу збитків від "українського періоду" заявила заступник голови "парламентського комітету з економічної політики" Ольга Виноградова.

"Для аналізу економічних втрат за основу було взято показник внутрішнього валового продукту за станом на 1991 і 2013 роки, таким чином, сума втрачених вигод склала 2,5 трлн рублів", - заявила вона.

За підрахунками "робочої групи", Україна направляла недостатньо коштів для утримання мереж ЖКГ - 5% від встановленої норми.

"Це призвело до того, що у 2014 році знос устаткування водостічних станцій склав 87%, водопровідних і насосних - 76%, каналізаційних мереж - 54%, мереж водопостачання - 55%. Крим був недофінансовано", - заявила Виноградова.

Окремим блоком у "доповіді" визначено втрати від "енергоблокади" півострова у 2015 році з боку України - збитки, яких зазнала суб'єктами господарювання, оцінено в 1 млрд рублів, недоотримана вигода - в 1,5 млрд рублів.

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