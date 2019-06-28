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Оккупанты в Крыму подсчитали "убытки" от действий Украины: 2,5 триллиона

Пятница, 28 июня 2019, 16:42

Оккупационные власти Крыма заявили о сумме в 2,5 триллиона рублей "упущенной выгоды" от действий Украины до "воссоединения с Россией".

Как сообщает российский "Интерфакс",  об этом по итогам совещания "рабочей группы" по анализу ущерба от "украинского периода" заявила зампред "парламентского комитета по экономической политике" Ольга Виноградова.

"Для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы, таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей", - заявила она. 

По подсчетам "рабочей группы", Украина направляла недостаточно средств для содержания сетей ЖКХ - 5% от установленной нормы.

"Это привело к тому, что в 2014 году износ оборудования по водосточным станциям составил 87%, по водопроводным и насосным - 76%, по канализационным - 54%, сети водоснабжения - 55%. Крым был недофинансирован", - заявила Виноградова.

Отдельным блоком в "докладе" отмечены потери от "энергоблокады" полуострова в 2015 году со стороны Украины - ущерб, понесенный субъектами хозяйствования, оценен в 1 млрд рублей, недополученная выгода - в 1,5 млрд рублей.

Напомним,

  • Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Россия должна требовать от Украины компенсацию за 25 лет, которые Крым находился в ее составе.
  • 20 марта Володин заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате российского парламента, что оценит "ущерб от действий Украина экономике Крымского полуострова".
  • В Госдуме России заявили, что "ущерб", понесенный Крымом с момента провозглашения независимости Украины и к аннексии полуострова Россией, "значительно превышает" сумму 1,5 трлн рублей.
  • В начале июня на российском сайте госзакупок был размещен тендер на выполнение так называемого исследования для "оценки ущерба", нанесенного Крыму с 1991 по 2014 год, когда аннексированный Крым находился под контролем Украины.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин данные решения назвал "очередным кризисом жанра".

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрыманнексияРосcия
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