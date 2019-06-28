Зеленський святкує День Конституції з Богданом і Шефіром

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П'ятниця, 28 червня 2019, 16:53

Президент Володимир Зеленський святкує День Конституції у кафе разом з членами своєї команди.

Відповідне фото від опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні свято! Не в костюмі, серед людей, щастя", - написав президент.

На фото видно, що за столом із Зеленським сидять керівник Офісу президента Андрій Богдан, заступники Богдана Кирило Тимошенко та Юрій Костюк, а також помічники президента Андрій Єрмак і Сергій Шефір.

Українська правда

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Теми: Зеленський Конституція


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