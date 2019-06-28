Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський святкує День Конституції з Богданом і Шефіром

П'ятниця, 28 червня 2019, 16:53

Президент Володимир Зеленський святкує День Конституції у кафе разом з членами своєї команди.

Відповідне фото від опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні свято! Не в костюмі, серед людей, щастя", - написав президент.

На фото видно, що за столом із Зеленським сидять керівник Офісу президента Андрій Богдан, заступники Богдана Кирило Тимошенко та Юрій Костюк, а також помічники президента Андрій Єрмак і Сергій Шефір.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКонституція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Зеленський
Україна буде в НАТО – Зеленський
ЗМІ дізнались, навіщо Зеленський написав гнівне повідомлення на шляху до саміту НАТО
Зеленський вірить у перемогу за рік
Останні новини
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
Усі новини...
Реклама: