Зеленський святкує День Конституції з Богданом і Шефіром

Президент Володимир Зеленський святкує День Конституції у кафе разом з членами своєї команди.

Відповідне фото від опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні свято! Не в костюмі, серед людей, щастя", - написав президент.

На фото видно, що за столом із Зеленським сидять керівник Офісу президента Андрій Богдан, заступники Богдана Кирило Тимошенко та Юрій Костюк, а також помічники президента Андрій Єрмак і Сергій Шефір.