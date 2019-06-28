Зеленский празднует День Конституции с Богданом и Шефиром
Пятница, 28 июня 2019, 16:53
Президент Владимир Зеленский празднует День Конституции в кафе вместе с членами своей команды.
Соответствующее фото от опубликовал на своей странице в Facebook.
"Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей, счастье", - написал президент.
На фото видно, что за столом с Зеленским сидят руководитель Офиса президента Андрей Богдан, заместители Богдана Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк, а также помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир.
Украинская правда