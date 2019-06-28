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"Голос" Вакарчука влаштував акцію під ВР: Візьмемо Раду в свої руки?

П'ятниця, 28 червня 2019, 17:03

Партія Святослава Вакарчука "Голос" провела біля будівлі Верховної Ради акцію "Візьмемо Раду в свої руки".

Як повідомили у партії, мета заходу - "нагадати країні, що справжні зміни відбуваються у Верховній Раді", пише "Ліга".

Раніше у своєму відеозверненні Вакарчук заявив, що зараз "Верховна Рада - не те місце, якому довіряють українці".

"Навпаки, понад 90% не довіряють Верховній Раді. Прийшов час це змінити", - заявив він.

 
 
 
фото - Андрій Гудзенко, Liga.net

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Теми: вибориВакарчукГолосВерховна Рада
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