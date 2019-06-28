"Голос" Вакарчука влаштував акцію під ВР: Візьмемо Раду в свої руки?
П'ятниця, 28 червня 2019, 17:03
Партія Святослава Вакарчука "Голос" провела біля будівлі Верховної Ради акцію "Візьмемо Раду в свої руки".
Як повідомили у партії, мета заходу - "нагадати країні, що справжні зміни відбуваються у Верховній Раді", пише "Ліга".
Раніше у своєму відеозверненні Вакарчук заявив, що зараз "Верховна Рада - не те місце, якому довіряють українці".
"Навпаки, понад 90% не довіряють Верховній Раді. Прийшов час це змінити", - заявив він.