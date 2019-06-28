"Голос" Вакарчука влаштував акцію під ВР: Візьмемо Раду в свої руки?

13168 переглядів
П'ятниця, 28 червня 2019, 17:03

Партія Святослава Вакарчука "Голос" провела біля будівлі Верховної Ради акцію "Візьмемо Раду в свої руки".

Як повідомили у партії, мета заходу - "нагадати країні, що справжні зміни відбуваються у Верховній Раді", пише "Ліга".

Раніше у своєму відеозверненні Вакарчук заявив, що зараз "Верховна Рада - не те місце, якому довіряють українці".

"Навпаки, понад 90% не довіряють Верховній Раді. Прийшов час це змінити", - заявив він.

 
 
 
фото - Андрій Гудзенко, Liga.net

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: вибори Вакарчук Голос Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Парасюк програв суд і не зможе балотуватись у депутати ВР 30 червня 2019, 03:23
У кандидата від "Слуги народу" знайшли подвійне громадянство. ЦВК перевіряє 29 червня 2019, 23:26
Вибори: ЦВК вирішив зареєструвати партію Саакашвілі 29 червня 2019, 21:31
Усі новини
Головні новини
Трамп потис руку Кім Чен Ину і перетнув межу демілітаризованої зони КНДР
Кучма: Попередньо, РФ відвела озброєння біля Станиці Луганської. В ОБСЄ мають підтвердити
Окупанти не виконують домовленості і не відводять свої війська від Станиці Луганської
Клімкін про повернення РФ в ПАРЄ: Головна проблема навіть не в цьому
Усі новини
Культура

Історія українця і найшвидшого піаніста світу

психологія

Як чоловікам привабити жінок

здоров'я

Роботу треба лишати на роботі