"Голос" Вакарчука влаштував акцію під ВР: Візьмемо Раду в свої руки?

Партія Святослава Вакарчука "Голос" провела біля будівлі Верховної Ради акцію "Візьмемо Раду в свої руки".

Як повідомили у партії, мета заходу - "нагадати країні, що справжні зміни відбуваються у Верховній Раді", пише "Ліга".

Раніше у своєму відеозверненні Вакарчук заявив, що зараз "Верховна Рада - не те місце, якому довіряють українці".

"Навпаки, понад 90% не довіряють Верховній Раді. Прийшов час це змінити", - заявив він.