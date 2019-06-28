"Голос" Вакарчука устроил акцию под ВР: Возьмем Раду в свои руки?

Партия Святослава Вакарчука "Голос" провела у здания Верховной Рады акцию "Возьмем Раду в свои руки".

Как сообщили в партии, цель мероприятия – "напомнить стране, что настоящие изменения происходят в Верховной Раде", пишет "Лига".

Ранее в своем видеобращении Вакарчук заявил, что сейчас "Верховная Рада – не то место, которому доверяют украинцы".

"Наоборот, более 90% не доверяют Верховной Раде. Пришло время это изменить", - заявил он.