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"Голос" Вакарчука устроил акцию под ВР: Возьмем Раду в свои руки?

Пятница, 28 июня 2019, 17:03

Партия Святослава Вакарчука "Голос" провела у здания Верховной Рады акцию "Возьмем Раду в свои руки".

Как сообщили в партии, цель мероприятия – "напомнить стране, что настоящие изменения происходят в Верховной Раде", пишет "Лига". 

Ранее в своем видеобращении Вакарчук заявил, что сейчас "Верховная Рада – не то место, которому доверяют украинцы".

"Наоборот, более 90% не доверяют Верховной Раде. Пришло время это изменить", - заявил он. 

 
 
 
фото - Андрей Гудзенко, Liga.net

Темы: виборыВакарчукГолосВерховная Рада
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