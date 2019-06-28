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В Одесі напали на авто "Стоп корупції" й погрожували журналістам

П'ятниця, 28 червня 2019, 18:14
В Одесі напали на авто Стоп корупції й погрожували журналістам
Роман Бочкала/Facebook

У четвер в Одесі скоїли напад на автомобіль знімальної групи "Стоп корупції" і погрожували журналістам.

Про це повідомив у Facebook журналіст Роман Бочкала.

За його словами, журналістка "Стоп корупції" Ася Глуцька розслідувала діяльність голови Київського райсуду Одеси Сергія Чванкіна.

"Їй вдалося з‘ясувати адресу маєтку одіозного судді Чванкіна, вартістю приблизно 1 млн $. Відзнявши віллу, знімальна група поїхали до Київського райсуду, яким керує Чванкін. Там вже чекали. Під‘їхав бус з тітушками і вбита "копійка". Молодики обступили авто журналістів, після чого дали команду водію жигулів врізатись в бік автівки знімальної групи. Все це супроводжувалося залякуваннями", - написав Бочкала.

Разом з тим, Київський відділ поліції в м. Одесі повідомив, що поліція з'ясовує обставини пошкодження автомобіля та погроз журналістам.

Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї статті - позбавлення волі на строк до трьох років.

"До поліції звернулася кореспондент одного з видань із заявою про пошкодження службового автомобіля та погроз з боку невідомих осіб на адресу учасників проекту журналістських розслідувань", - йдеться в повідомленні.

У поліції розповіли з посиланням на слова журналістки, що під час здійснення представниками ЗМІ професійної діяльності невідомий на автомобілі ВАЗ скоїв навмисний наїзд на транспортний засіб знімальної групи, припаркований біля адмінбудівлі суду.

Всередині транспортного засобу перебував лише водій. Внаслідок події пошкоджено ліву бокову частину автомобіля, водій не постраждав.

"За словами заявниці, під час цієї події вона та оператор перебували у приміщенні суду. Після їх повернення до машини 30 невідомих осіб висловили на їх адресу погрози насильством", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що встановлюють особи зловмисників та обставини події.

Українська правда
Теми: ОдесаЗМІнападсуд
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