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В Одессе напали на авто "Стоп коррупции" и угрожали журналистам

Пятница, 28 июня 2019, 18:14
В Одессе напали на авто Стоп коррупции и угрожали журналистам
Роман Бочкала/Facebook

В четверг в Одессе совершили нападение на автомобиль съемочной группы "Стоп коррупции" и угрожали журналистам.

Об этом сообщил в Facebook журналист Роман Бочкала.

По его словам, журналистка "Стоп коррупции" Ася Глуцкая расследовала деятельность председателя Киевского райсуда Одессы Сергея Чванкина.

"Ей удалось выяснить адрес поместья одиозного судьи Чванкина, стоимостью примерно 1 млн $. Отсняв виллу, съемочная группа поехали в Киевский райсуд, которым руководит Чванкин. Там уже ждали. Подъехал бус с титушками и убитая "копейка". Молодые люди обступили авто журналистов, после чего дали команду водителю жигулей врезаться в бок машины съемочной группы. Все это сопровождалось запугиванием", - написал Бочкала.

Вместе с тем, Киевский отдел полиции в г. Одессе сообщил, что полиция выясняет обстоятельства повреждения автомобиля и угроз журналистам.

Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - лишение свободы на срок до трех лет.

"В полицию обратилась корреспондент одного из изданий с заявлением о повреждении служебного автомобиля и угроз со стороны неизвестных лиц в адрес участников проекта журналистских расследований", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали со ссылкой на слова журналистки, что при осуществлении представителями СМИ профессиональной деятельности неизвестный на автомобиле ВАЗ совершил преднамеренный наезд на транспортное средство съемочной группы, припаркованное возле админздания суда.

Внутри транспортного средства находился только водитель. В результате происшествия повреждена левая боковая часть автомобиля, водитель не пострадал.

"По словам заявительницы, во время этого события она и оператор находились в помещении суда. После их возвращения к машине 30 неизвестных лиц выразили в их адрес угрозы насилием", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что устанавливают личности злоумышленников и обстоятельства происшествия.

Украинская правда

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Темы: ОдессаСМИнападениесуд
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