Представник Зеленського сказав, за яких умов піде з ВР підмітати Хрещатик

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П'ятниця, 28 червня 2019, 19:43

Представник президента у Кабміні, 17-й номер списку "Слуги народу" Андрій Герус обіцяє скласти депутатський мандат і підмітати Хрещатик, якщо команда Володимира Зеленського не знизить "зелений тариф" удвічі.

Про це він написав у п’ятницю на своїй сторінці в Facebook.

"Обіцяю: якщо фракція "Слуга народу" матиме не менше 200 депутатів і якщо ми до кінця наступного року у ході конкурентних аукціонів не понизимо зелений тариф на сонце у 2 рази, то я здам мандат (якщо матиму) і місяць на волонтерських засадах буду підмітати Хрещатик", - заявив він.

Герус пояснив, що "знизити" означає, що тариф, отриманий для нової "сонячної" станції, буде у 2 рази нижче, аніж діючий сьогодні "зелений" тариф.

"Тобто проведемо аукціони та забезпечимо конкуренцію так, що у результаті "зелений" тариф буде не вище 0,075 євро за кВт-год", - додав він.

Нагадаємо:

  • 25 квітня депутати Верховної Ради проголосували законопроект 8449-д, який відмінив "зелений" тариф для всіх наземних домашніх СЕС потужністю до 30 кВт.

Українська правда

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Теми: тарифи Слуга народу


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