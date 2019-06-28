Представник Зеленського сказав, за яких умов піде з ВР підмітати Хрещатик

Представник президента у Кабміні, 17-й номер списку "Слуги народу" Андрій Герус обіцяє скласти депутатський мандат і підмітати Хрещатик, якщо команда Володимира Зеленського не знизить "зелений тариф" удвічі.

Про це він написав у п’ятницю на своїй сторінці в Facebook.

"Обіцяю: якщо фракція "Слуга народу" матиме не менше 200 депутатів і якщо ми до кінця наступного року у ході конкурентних аукціонів не понизимо зелений тариф на сонце у 2 рази, то я здам мандат (якщо матиму) і місяць на волонтерських засадах буду підмітати Хрещатик", - заявив він.

Герус пояснив, що "знизити" означає, що тариф, отриманий для нової "сонячної" станції, буде у 2 рази нижче, аніж діючий сьогодні "зелений" тариф.

"Тобто проведемо аукціони та забезпечимо конкуренцію так, що у результаті "зелений" тариф буде не вище 0,075 євро за кВт-год", - додав він.

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