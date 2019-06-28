Представитель Зеленского сказал, при каких условиях уйдет из ВР подметать Крещатик
Представитель президента в Кабмине, 17-й номер списка "Слуги народа" Андрей Герус обещает сложить депутатский мандат и подметать Крещатик, если команда Владимира Зеленского не снизит "зеленый тариф" вдвое.
Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook.
"Обещаю: если фракция "Слуга народа" будет не менее 200 депутатов и если мы до конца следующего года в ходе конкурентных аукционов не снизим зеленый тариф на солнце в 2 раза, то я сдам мандат (если буду иметь) и месяц на волонтерских началах буду подметать Крещатик", - заявил он.
Герус пояснил, что "снизить" означает, что тариф, полученный для новой "солнечной" станции, будет в 2 раза ниже, чем действующий сегодня "зеленый" тариф.
"То есть проведем аукционы и обеспечим конкуренцию так, что в результате "зеленый" тариф будет не выше 0,075 евро за кВт-ч", - добавил он.
Напомним:
- 25 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua