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Коломойському подобається рішення Баришівського суду щодо Рожкової

П'ятниця, 28 червня 2019, 20:34
Коломойському подобається рішення Баришівського суду щодо Рожкової
Українська правда

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що вітає рішення Баришівського райсуду Київщини щодо заборони першій заступниці голови Нацбанку Катерині Рожковій виконувати свої обов’язки.

Про це він заявив у коментарі програмі "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").

У відповідь на питання журналіста "Схем" щодо можливої його вигоди від цього рішення, адже Коломойський публічно виступав за звільнення Рожкової, олігарх заявив: "Я і зараз виступаю за її відсторонення. Я прямо подаю свої позовні вимоги і прямо про них кажу, а оце: якісь люди подають до Баришівського суду... Я не знаю, хто це. Якщо відсторонили, значить, я це вітаю".

"Таке рішення, який би суд не виніс, я буду вітати, якщо це стосується Рожкової... Допоки Карфаген не буде зруйнований", - додав Коломойський.

Разом з тим, журналісти з’ясували, що до історії з іншим рішенням Баришівсього райсуду – про заборону виконання рейсів авіакомпанії SkyUp – має відношення багаторічний менеджер підприємств із групи "Приват", нардеп Олександр Дубінін.

Він звернувся до Міністерства інфраструктури зі зверненням щодо невиконання зазначеного судового рішення нібито після відповідного звернення мешканки Баришівки Оксани Пасенко.

Пасенко нібито була позивачкою в рішенні щодо SkyUp, однак потім заявила, що не подавала позов.

Журналісти зазначають, що Дубінін обирався до Верховної Ради по округу на Дніпропетровщині у статусі голови правління "Дніпроазоту" – ще одного заводу з орбіти Коломойського.

"І хоч Дубінін йшов як мажоритарник від політичної сили Петра Порошенка, менше ніж за півроку він вийшов з фракції "БПП". Наразі Дубінін – член президії партії "​Укроп"​, яку також пов’язують з Коломойським", - йдеться в матеріалі.

Однак Дубінін і Коломойський у коментарі журналістам відкинули зв’язок один з одним. За словами олігарха, нардеп "не є афілійованою особою" з ним.

Нагадаємо:

  • Баришівський районний суд Київської області 11 червня прийняв рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь в засіданнях правління Нацбанку і виконувати покладені на неї посадові обов'язки.
  • Пізніше Рожкова заявила, що повернулася з Лондона, де була на конференції, і вийшла на роботу.
  • В НБУ заявили, що суд не може звільнити Рожкову.
  • Національна академія правових наук України, яка на прохання НБУ виступила експертом з даного питання, стверджує, що суд перевищив свої повноваження.
  • НБУ оскаржив це рішення.
  • 24 травня Баришівський районний суд Київської області зупинив ліцензію "першого українського лоукосту" SkyUp. Водночас суддя відмовилася забороняти компанії "здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті".

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийНБУКиївська областьсудавіа
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