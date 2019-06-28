Коломойскому нравится решение Барышевского суда по Рожковой

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Пятница, 28 июня 2019, 20:34
Украинская правда

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что приветствует решение Барышевского райсуда Киевской о запрете первой замглавы Нацбанка Екатерине Рожковой выполнять свои обязанности.

Об этом он заявил в комментарии программе "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

В ответ на вопрос журналиста "Схем" о возможной его выгоде от этого решения, ведь Коломойский публично выступал за увольнение Рожковой, олигарх заявил: "Я и сейчас выступаю за ее отстранение. Я прямо подаю свои исковые требования и прямо о них говорю, а это: какие-то люди подают в Барышевский суд... Я не знаю, кто это. Если отстранили, значит, я это приветствую".

"Такое решение, какой бы суд не вынес, я буду приветствовать, если это касается Рожковой... Пока Карфаген не будет разрушен", - добавил Коломойский.

Вместе с тем, журналисты выяснили, что к истории с другим решением Барышевского райсуда - о запрете выполнения рейсов авиакомпании SkyUp - имеет отношение многолетний менеджер предприятий из группы "Приват", нардеп Александр Дубинин.

Он обратился в Министерство инфраструктуры с обращением относительно невыполнения указанного судебного решения якобы после соответствующего обращения жительницы Барышевки Оксаны Пасенко.

Пасенко якобы была истицей в решении по SkyUp, однако потом заявила, что не подавала иск.

Журналисты отмечают, что Дубинин избирался в Верховную Раду по округу в Днепропетровской области в ​​статусе председателя правления "Днепроазота" - еще одного завода из орбиты Коломойского.

"И хотя Дубинин шел как мажоритарщик от политической силы Петра Порошенко, меньше чем через полгода он вышел из фракции "БПП". Сейчас Дубинин - член президиума партии "Укроп", которую также связывают с Коломойским", - говорится в материале.

Однако Дубинин и Коломойский в комментарии журналистам отвергли связь друг с другом. По словам олигарха, нардеп "не является аффилированным лицом" с ним.

Напомним:

  • Барышевский районный суд Киевской области 11 июня принял решение о запрете Катерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.
  • Позже Катерина Рожкова заявила, что вернулась из Лондона, где была на конференции, и вышла на работу.
  • В НБУ заявили, что суд не может уволить Рожкову.
  • Национальная академия правовых наук Украины, которая по просьбе НБУ выступила экспертом по данному вопросу, установила, что суд превысил свои полномочия.
  • НБУ обжаловал это решение.
  • Суд приостановил лицензию SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом, однако в самой авиакомпании назвали такое решение незаконным и призвали власти вмешаться в ситуацию. Как сообщалось, SkyUp работает в обычном режиме.

Украинская правда

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Темы: Коломойский НБУ Киевская область суд авиа


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