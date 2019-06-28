У Путіна вважають, що з Зеленським можна реанімувати "нормандський формат"

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П'ятниця, 28 червня 2019, 21:02

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обрання нового президента України Володимира Зеленського дає можливість говорити про реанімацію "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"В цілому, дійсно всі говорять, що, з огляду на факт нового президента в Україні, слід говорити про реанімацію "нормандського формату", - сказав Пєсков в інтерв'ю телеканалу Росія-24 (ВГТРК), повідомляє "Інтерфакс".

Він зазначив, що у зв'язку з цим мова про зустріч у "нормандському форматі" заходила в ході бесіди президента РФ Володимира Путіна і лідера Франції Еммануеля Макрона на саміті G20 в Осаці.

Пєсков додав, що багато підходів нового керівництва України залишаються незрозумілими.

"Для того щоб збиратися у нормандському форматі, потрібно спочатку зробити домашню роботу. У цьому плані ми очікуємо, що в осяжній перспективі помічники глав держав зберуться, щоб подивитися, чи є підґрунтя, необхідне для зустрічі в верхах", - сказав Пєсков.

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Теми: Росія Путін Донбас Зеленський Франція


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