У Путина считают, что с Зеленским можно реанимировать "нормандский формат"

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Пятница, 28 июня 2019, 21:02

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что избрание нового президента Украины Владимира Зеленского даёт возможность говорить о реанимации "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе.

"В целом, действительно все говорят, что, учитывая факт нового президента в Украине, следует говорить о реанимации "нормандского формата", - сказал Песков в интервью телеканалу Россия-24 (ВГТРК), сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что в этой связи речь о встрече в "нормандском формате" заходила в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрона на саммите G20 в Осаке.

Песков добавил, что многие подходы нового руководства Украины остаются непонятными.

"Для того чтобы собираться в нормандском формате, нужно сначала сделать домашнюю работу. В этом плане мы ожидаем, что в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли почва необходимая для встречи в верхах", - сказал Песков.

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Темы: Росcия Путин Донбасс Зеленский Франция


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