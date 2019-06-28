На базі відпочинку через негоду загинула людина, двоє в реанімації

На території бази відпочинку у смт Старий Салтів на Харківщині внаслідок падіння дерева загинула людина, ще двоє отримали тяжкі ушкодження.

Як повідомляє поліція Харківської області, 28 червня близько 14:00 на території бази відпочинку в смт Старий Салтів внаслідок пориву вітру дерево впало на трьох людей, які там відпочивали.

"В результаті події 48-річна жінка померла, 27-річна дівчина та 28-річний чоловік отримали численні тяжкі ушкодження", - повідомили в поліції.

Постраждалі доставлені до реанімаційного відділення лікарні міста Харкова.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".