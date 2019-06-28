На территории базы отдыха в пгт Старый Салтов в Харьковской области в результате падения дерева погиб человек, еще двое получили тяжелые повреждения.

Как сообщает полиция Харьковской области, 28 июня около 14:00 на территории базы отдыха в пгт Старый Салтов в результате порыва ветра дерево упало на трех отдыхающих.

"В результате происшествия 48-летняя женщина умерла, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения", - сообщили в полиции.

Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение больницы города Харькова.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".