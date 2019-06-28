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Київ: через грозу на Русанівці зламалися фонтани

П'ятниця, 28 червня 2019, 22:56
Київ: через грозу на Русанівці зламалися фонтани

У зв'язку з негодою, яка сталася у четвер увечері в Києві, відбулося аварійне відключення фонтанів в акваторії Русанівського каналу.

Про це повідомляє у п’ятницю прес-служба КМДА.

Зазначається, що в ході обстеження фахівцями СВКП "Київводфонд" електричних мереж та електрообладнання водограїв було виявлено пошкодження високовольтного електричного кабелю.

"Таким чином частина фонтанів залишається без електроживлення до усунення аварійної ситуації", - повідомили в КМДА.

Тому 28, 29 та 30 червня згідно з робочим графіком працюватимуть вісім гейзерних водограїв з дванадцяти існуючих в акваторії Русанівського каналу.

Термін відновлення непрацюючих чотирьох фонтанів обіцяють повідомити додатково.

Українська правда
Теми: Київ
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