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Киев: из-за грозы на Русановке сломались фонтаны

Пятница, 28 июня 2019, 22:56
Киев: из-за грозы на Русановке сломались фонтаны

В связи с непогодой в четверг вечером в Киеве произошло аварийное отключение фонтанов в акватории Русановского канала.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в ходе обследования специалистами СВКП "Киевводфонд" электрических сетей и электрооборудования фонтанов было обнаружено повреждение высоковольтного электрического кабеля.

"Таким образом часть фонтанов остается без электропитания до устранения аварийной ситуации", - сообщили в КГГА.

Поэтому 28, 29 и 30 июня согласно рабочему графику будут работать восемь гейзерных фонтанов из двенадцати существующих в акватории Русановского канала.

Срок восстановления неработающих четырех фонтанов обещают сообщить дополнительно.

Украинская правда
Темы: Киев
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