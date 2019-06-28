Киев: из-за грозы на Русановке сломались фонтаны
В связи с непогодой в четверг вечером в Киеве произошло аварийное отключение фонтанов в акватории Русановского канала.
Об этом сообщает в пятницу пресс-служба КГГА.
Отмечается, что в ходе обследования специалистами СВКП "Киевводфонд" электрических сетей и электрооборудования фонтанов было обнаружено повреждение высоковольтного электрического кабеля.
"Таким образом часть фонтанов остается без электропитания до устранения аварийной ситуации", - сообщили в КГГА.
Поэтому 28, 29 и 30 июня согласно рабочему графику будут работать восемь гейзерных фонтанов из двенадцати существующих в акватории Русановского канала.
Срок восстановления неработающих четырех фонтанов обещают сообщить дополнительно.
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