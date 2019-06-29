"Північний потік-2" побудують в обхід територіальних вод Данії

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Субота, 29 червня 2019, 00:41

Компанія-оператор Nord Stream 2 AG відкликала свою заявку на прокладку газопроводу "Північний потік-2" через територіальні води Данії.

Повідомлення про це розповсюдила прес-служба компанії, пише DW.

Як заявив глава Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, компанія визнала себе зобов'язаною зробити такий крок, "оскільки за два роки, що минули після подачі заявки, уряд Данії не продемонстрував жодних ознак до прийняття рішення".

Йдеться про основний маршрут газопроводу, який повинен був пройти південніше острова Борнхольм, що належить Данії. Як вказується в повідомленні, у компанії є ще два альтернативних маршрути, які повинні пройти північно західніше і південно-східніше острова, відповідно. Однак, вони будуть прокладені через міжнародні води і не вимагають отримання дозволу від МЗС Данії.

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Теми: Газпром Данія газ


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