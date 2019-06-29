"Северный поток-2" построят в обход территориальных вод Дании
Компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода "Северный поток-2" через территориальные воды Дании.
Сообщение об этом распространила пресс-служба компании, пишет DW.
Как заявил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, компания посчитала себя обязанной сделать такой шаг, "поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировало ни малейших признаков к принятию решения".
Речь идет об основном маршруте газопровода, который должен был пройти южнее, принадлежащего Дании острова Борнхольм. Как указывается в сообщении, у компании есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова, соответственно. Однако, они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.
Напоминаем:
- МИД Дании возглавил противник "Северного потока-2" и политики Путина
- Ранее Энергетическое агентство Дании попросило у оператора проекта газопровода "Северный поток-2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута следования газопровода, к югу от острова Борнхольм.
- В Nord Stream 2 AG признали, что эти действия Дании способны отсрочить завершение проекта.
- В Дании говорят, что анализ экологического воздействия маршрута проекта газопровода "Северный поток-2" может длиться несколько месяцев.
- Между тем Nord Stream 2 перенесла ожидаемые сроки завершения проекта на вторую половину 2020 года.
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