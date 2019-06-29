У центрі Донецька майорів прапор України й звучав гімн

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Субота, 29 червня 2019, 08:58
скріншот відео

На День Конституції, 28 червня, або напередодні в центрі Донецька був вивішений прапор України і голосно звучав гімн.

Відповідне відео опубліковано в YouTube на сторінці користувача Анжели Семенівни, пишуть "Новости Донбасса".

На відео видно, як прапор розвіюється на будівлі закритого готелю "Україна" на вулиці Артема. Також чутно, як голосно звучить гімн.

Про те, що відео не є архівним, може свідчити те, що на початку автор показує випуск сепаратистської газети "Новоросія" № 250 від 27 червня 2019 року.

Свого обличчя автор не показує, ймовірно з міркувань безпеки. Інші відео на каналі відсутні.

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Теми: Донецьк


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