Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Донецка развевался флаг Украины и звучал гимн

Суббота, 29 июня 2019, 08:58
В центре Донецка развевался флаг Украины и звучал гимн
скриншот видео

На День Конституции, 28 июня, или накануне в центре Донецка был вывешен флаг Украины и громко звучал гимн.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube на странице пользователя Анжелы Семеновны, пишут "Новости Донбасса".

Флаг развеивается на здании закрытой гостиницы "Украина" на улице Артема. Также слышно, как громко звучит гимн.

О том, что видео не является архивным, может свидетельствовать то, что в начале автор показывает выпуск сепаратистской газеты "Новороссия" № 250 от 27 июня 2019 года.

Своего лица автор не показывает, вероятно из-за соображений безопасности. Другие видео на канале отсутствуют.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донецк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Донецк
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: