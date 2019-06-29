В центре Донецка развевался флаг Украины и звучал гимн
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Суббота, 29 июня 2019, 08:58
На День Конституции, 28 июня, или накануне в центре Донецка был вывешен флаг Украины и громко звучал гимн.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube на странице пользователя Анжелы Семеновны, пишут "Новости Донбасса".
Флаг развеивается на здании закрытой гостиницы "Украина" на улице Артема. Также слышно, как громко звучит гимн.
О том, что видео не является архивным, может свидетельствовать то, что в начале автор показывает выпуск сепаратистской газеты "Новороссия" № 250 от 27 июня 2019 года.
Своего лица автор не показывает, вероятно из-за соображений безопасности. Другие видео на канале отсутствуют.
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