В центре Донецка развевался флаг Украины и звучал гимн

2690 просмотров
Суббота, 29 июня 2019, 08:58
скриншот видео

На День Конституции, 28 июня, или накануне в центре Донецка был вывешен флаг Украины и громко звучал гимн.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube на странице пользователя Анжелы Семеновны, пишут "Новости Донбасса".

Флаг развеивается на здании закрытой гостиницы "Украина" на улице Артема. Также слышно, как громко звучит гимн.

О том, что видео не является архивным, может свидетельствовать то, что в начале автор показывает выпуск сепаратистской газеты "Новороссия" № 250 от 27 июня 2019 года.

Своего лица автор не показывает, вероятно из-за соображений безопасности. Другие видео на канале отсутствуют.

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Темы: Донецк


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