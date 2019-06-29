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Путін про "нормандський формат": Консультації удвох, утрьох, учотирьох?

Субота, 29 червня 2019, 12:14

Президент РФ Володимир Путін і канцлер ФРН Ангела Меркель домовилися про збереження "нормандського формату" для врегулювання ситуації в Україні.

"Ми домовилися, що будемо цей формат використовувати й надалі", - сказав Путін на прес-конференції в Осаці, кажучи про зустріч із Меркель, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Згоден з канцлером, що ми повинні використовувати всі інструменти, а там їх не так уже й багато, один з діючих - нормандський формат", - зазначив президент РФ.

"Так, будемо працювати. Питання тільки коли, терміни треба узгодити, в якій послідовності будемо проводити консультації - удвох, утрьох, учотирьох", - пояснив Путін.

Тобто, за його словами, "в принципі - так, а по конкретиці потрібно домовитися нашим помічникам і МЗС".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінМеркельДонбас
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