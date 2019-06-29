Путин о "нормандском формате": Консультации вдвоем, втроем, вчетвером?

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Суббота, 29 июня 2019, 12:14

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о сохранении "нормандского формата" для урегулирования в Украине.

"Мы договорились, что будем этот формат использовать и в дальнейшем", - сказал Путин на пресс-конференции в Осаке, говоря о встрече с Меркель, сообщает "Интерфакс-Украина".

Президент РФ подчеркнул: "Согласен с канцлером, что мы должны использовать все инструменты, а там их не так уж много, один из действующих - Нормандский формат".

"Да, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации – вдвоем, втроем, вчетвером", - пояснил Путин.

То есть, по его словам, "в принципе – да, а по конкретике нужно договориться нашим помощникам и МИДам".

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Темы: Путин Меркель Донбасс


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