З початку червня на водоймах потонуло більше 300 людей – ДСНС

З початку червня на водоймах України загинуло більше 300 людей, з яких 42 дитини.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначили, що ще 10 дітей вдалося врятувати.

Загалом з початку року на водоймах країни загинуло понад 600 людей.

За даними ДСНС, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки.