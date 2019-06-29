З початку червня на водоймах потонуло більше 300 людей – ДСНС

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Субота, 29 червня 2019, 13:05

З початку червня на водоймах України загинуло більше 300 людей, з яких 42 дитини.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначили, що ще 10 дітей вдалося врятувати.

Загалом з початку року на водоймах країни загинуло понад 600 людей.

За даними ДСНС, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки.

Українська правда

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Теми: ДСНС


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