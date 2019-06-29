С начала июня на водоемах утонуло более 300 человек – ГСЧС

С начала июня на водоемах Украины погибло более 300 человек, из которых 42 ребенка.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС отметили, что еще 10 детей удалось спасти.

Всего с начала года на водоемах страны погибли более 600 человек.

По данным ГСЧС, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.