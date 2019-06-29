С начала июня на водоемах утонуло более 300 человек – ГСЧС
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Суббота, 29 июня 2019, 13:05
С начала июня на водоемах Украины погибло более 300 человек, из которых 42 ребенка.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В ГСЧС отметили, что еще 10 детей удалось спасти.
Всего с начала года на водоемах страны погибли более 600 человек.
По данным ГСЧС, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.
Украинская правда
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