С начала июня на водоемах утонуло более 300 человек – ГСЧС

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Суббота, 29 июня 2019, 13:05

С начала июня на водоемах Украины погибло более 300 человек, из которых 42 ребенка.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС отметили, что еще 10 детей удалось спасти.

Всего с начала года на водоемах страны погибли более 600 человек.

По данным ГСЧС, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

Украинская правда

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Темы: ГСЧС


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