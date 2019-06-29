Львівський суд зобов’язав РФ виплатити сім’ї переселенців компенсацію

Личаківський райсуд Львова задовольнив позов сім'ї переселенців із Луганської області і зобов'язав РФ виплатити їм 4,7 млн грн моральної компенсації за вимушений переїзд через військову агресію.

Як повідомляє Zaxid.net, члени сім'ї Чайка довели у суді, що причиною їхнього переселення до Львова став напад Росії на Україну, а відтак вони заслуговують на компенсацію за різку зміну свого звичного способу життя.

Четверо членів сім'ї Чайка переїхали до Львова ще у серпні 2014 року. До військової агресії вони жили у Станиці Луганській і, як вказано в опублікованому 24 червня рішенні суду, застали окупацію рідного містечка.

Через залякування проукраїнського населення та погіршення соціальної ситуації сім'я вирішила виїхати зі Станиці Луганської, залишивши там житло.

Із судових матеріалів випливає, що після переселення сім'я Чайка спершу домоглася у суді офіційного визнання того, що причиною переїзду стала саме військова агресія Росії. Після цього вони подали другий позов, вимагаючи у Росії сплатити моральну компенсацію за це переселення.

"Підставою звернення до суду із позовом є численні порушення Росією основоположних прав і свобод людини. Зокрема, порушений побут та налагоджене повноцінне життя. Збройною агресією Росії проти України та окупацією частини території Луганської області України порушені їх права на життя, повагу до честі та гідності, свободу і особисту недоторканість, повагу до приватного і сімейного життя, свободу думки, совісті і релігії", – йдеться у рішенні Личаківського райсуду.

Моральну компенсацію позивачі розраховували на основі схожих позовів, які розглядав Європейський суд із прав людини. Моральну шкоду для кожного члена сім'ї оцінили в 35 тис. євро, окрім цього ще один член сім'ї вимагав компенсації понад 4 тис. євро за втрачену двокімнатну квартиру, яка до того приносила стабільний дохід від здачі в оренду.

Зараз Станиця Луганська перебуває під українським контролем і в ній розташований пропускний пункт на лінії розмежування.