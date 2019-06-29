Львовский суд обязал РФ выплатить семье переселенцев компенсацию

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Суббота, 29 июня 2019, 13:30

Лычаковский райсуд Львова удовлетворил иск семьи переселенцев из Луганской области и обязал РФ выплатить им 4,7 млн грн моральной компенсации за вынужденный переезд из-за военной агрессии.

Как сообщает Zaxid.net, члены семьи Чайка доказали в суде, что причиной их переселения во Львов стало нападение России на Украину, а потому они заслуживают компенсации за резкое изменение своего привычного образа жизни.

Четверо членов семьи Чайка переехали во Львов еще в августе 2014 года. До военной агрессии они жили в Станице Луганской и, как указано в опубликованном 24 июня решении суда, застали оккупацию родного города.

Из-за запугиваний проукраинского населения и ухудшения социальной ситуации семья решила уехать из Станицы Луганской, оставив там жилье.

Из судебных материалов следует, что после переселения семья Чайка сначала добилась в суде официального признания того, что причиной переезда стала именно военная агрессия России. После этого они подали второй иск, требуя в России оплатить моральную компенсацию за это переселение.

"Основанием обращения в суд с иском являются многочисленные нарушения Россией основополагающих прав и свобод человека. В частности, нарушен быт и налаженная полноценная жизнь. Вооруженной агрессией России против Украины и оккупацией части территории Луганской области Украины нарушены их права на жизнь, уважение чести и достоинства, свободу и личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, свободу мысли, совести и религии", - говорится в решении Лычаковского райсуда.

Размер моральной компенсации истцы рассчитывали на основе схожих исков, которые рассматривал Европейский суд по правам человека. Моральный ущерб для каждого члена семьи оценили в 35 тыс. евро, кроме этого еще один член семьи требовал компенсации более 4 тыс. евро за утраченную двухкомнатную квартиру, которая до того приносила стабильный доход от сдачи в аренду.

Сейчас Станица Луганская находится под украинским контролем и в ней расположен пропускной пункт на линии разграничения.

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Темы: Львов суд Росcия


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